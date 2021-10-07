Маркевич — о логотипе УЕФА: Россия почему-то считает, что Крым — ее территория

Бывший глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич отреагировал на включение полуострова в состав страны во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым — ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения.

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки со стороны России включить крымские команды в состав ее чемпионата. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою позицию, которая соответствует и своему уставу и уставу ООН», — приводит слова специалиста Meta-ratings.com.ua.

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.