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Карпин рассказал, чем хорош новичок сборной России Агаларов

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РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о форварде «Уфы» Гамиде Агаларове, приглашенном в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного цикла чемпионата мира — 2022 со Словакией и Словенией.

«Агаларов хорош своей жаждой борьбы, подвижностью, настырностью. Но мы провели только полторы тренировки, если это можно назвать тренировками. Сказать, что он мастеровитый футболист, наверное, пока еще нельзя. Но все остальное у него есть: и определенное мастерство и скорость, и желание», — приводит слова наставника Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата России Агаларов принял участие в девяти матчах, в которых забил восемь мячей. Форвард команды из столицы Башкирии лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ростова» Данил Глебов получил вызов в сборную России. Он заменит в команде Дениса полузащитника подмосковных «Химок» Глушакова, покинувшего расположение сборной из-за повреждения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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