Игрок «Ростова» Глебов рассказал, как Карпин сообщил ему о вызове в сборную России

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина вызвать его в национальную команду вместо травмированного полузащитника подмосковных «Химок» Дениса Глушакова.

«Слишком неожиданно. Я планировал ехать по делам. Вдруг звонок от моего агента Павла. Он говорит: «Тебя потерял Георгич». Я не поверил. Думал, шутка какая-то. Решил проверить уведомления и увидел сообщение от Валерия Георгиевича: «Ты где, футболистик?» Я ему перезвонил. Он спросил, готов ли я. Оветил, что готов. Ну и все, Карпин сказал: «Собирайся». Мне купили билет и сказали, что ждут», — приводит слова футболиста Sport24.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал, почему хавбек Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.