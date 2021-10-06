Врач о травмах игроков сборной: нужно в целом серьезнее относиться к себе и команде

Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал большое количество травм среди футболистов национальной команды, передает «ВсеПроСпорт».

«Футболистам нужно учиться избавляться от травм. Нужно в целом серьезнее относиться к себе и команде. Даже без одного важного игрока может начаться потеря очков и нервотрепка. А при нервотрепке травмы неизбежны», — сказал Васильков.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022.