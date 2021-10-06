Карпин: меня удовлетворяют другие вещи, а не Прядкин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы о Сергее Прядкине, который покинул пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Я голосовал за Прядкина как за президента? В 2011 году? Здорово, но сколько лет прошло? Удовлетворял ли он меня тогда? Может, удовлетворял. Хотя меня удовлетворяют другие вещи, а не Прядкин», — сказал Карпин.

5 октября занимавший пост с 2007 года Прядкин ушел в отставку, исполняющим обязанности руководителя Лиги до выборов будет Ашот Хачатурянц, ранее возглавлявший судейский комитет Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022.