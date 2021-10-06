Хабиб поддержал Зинченко, которого раскритиковали за их совместное фото

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал игрока английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко, которого раскритиковали на Украине за их совместную фотографию.

«Желаю тебе удачи во всем, если даже кому-то это не нравится», — написал Хабиб в своем Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Алан Прудников, агент футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко, отреагировал на критику в адрес своего клиента за фото с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым со стороны украинских болельщиков.