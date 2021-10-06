Джигурда подписал контракт на следующий бой

Марина Анисина, жена актера Никиты Джигурды, рассказала в своем Instagram о том, что ее супруг подписал контракт на новый бой.

«Организаторы остались очень довольными и предложили Джигурде новый поединок с очень известным человеком в шоу-бизнесе. С кем — пока не скажу. Но контракт уже подписан», — написала Анисина.

Напомним, Джигурда уже выходил в октагон против депутата Госдумы Виталия Милонова. По предварительной информации, бой продолжался три раунда, о его результатах официально не сообщалось, но известный боец Александр Емельяненко ранее сообщил, что победу одержал Джигурда.

После боя Милонов посетовал, что его обманули, а Джигурда вместо шоу дрался по-настоящему. Также Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что повторный поединок с шоуменом Никитой Джигурдой состоится через год, поскольку ему нужно подготовиться.

Ранее Джигурда рассказал, что готов выйти на поединок против бойца Александра Емельяненко.