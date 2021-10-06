Джигурда о возможном бое с Емельяненко: я не боюсь смерти

Актер Никита Джигурда рассказал, что готов выйти на поединок против бойца Александра Емельяненко, передает Sport24.

Напомним, Емельяненко заявил, что Джигурда не будет драться с ним из-за того, что не хочет умереть.

«Я не боюсь смерти — это раз. И два — я не боюсь выйти и устроить шоу. Нужно мотивировать меня и дать полгода на подготовку, чтобы дыхалку восстановить, и чтобы все было зрелищно», — сказал Джигурда.

Также Джигурда отметил, что сначала ему нужно выйти в октагон против блогера Артема Тарасова.

Напомним, Джигурда уже выходил в октагон против депутата Госдумы Виталия Милонова. По предварительной информации, бой продолжался три раунда, о его результатах официально не сообщалось, но известный боец Александр Емельяненко ранее сообщил, что победу одержал Джигурда.

После боя Милонов посетовал, что его обманули, а Джигурда вместо шоу дрался по-настоящему. Также Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что повторный поединок с шоуменом Никитой Джигурдой состоится через год, поскольку ему нужно подготовиться.

Ранее Джигурда рассказал, какие требования выдвигал депутат Госдумы Виталий Милонов перед боем с ним.