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Игрок «Интера» в нетрезвом состоянии не смог сесть в свою машину

В Сети появилось видео, на котором хавбек миланского «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль в состоянии алкогольного опьянения не может сесть в свою машину.

Ролик был снят 18 августа., за три дня до матча, открывавшего новый сезон серии А с «Дженоа». Миланцы победили со счетом 4:0, а чилиец отметился голом и результативной передачей. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В сезоне 2021/22 Видаль принял участие в четырех встречах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. «Интер» после семи туров чемпионата Италии набрал 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Интера» Раджа Наингголан был лишен водительских прав на 15 дней за превышение скорости.

По информации СМИ, Наингголан ездил на машине по центру Антверпена со скоростью около 100 км/ч. Отмечается, что его проверили на алкотестере и он дал положительный результат.

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Футбол. Чемпионат Италии
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