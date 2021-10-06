Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» подписал контракт с Роналду в моем саду

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал подробности подписания контракта «Манчестер Юнайтед» с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Эд Вудворд (исполнительный директор «МЮ» — «Газета.Ru») — мой хороший друг и сосед. Он подписал контракт с Роналду в моем саду! Когда он зашел, то говорил по телефону с агентом Криштиану.

Надеюсь, я не слишком много рассказываю. У меня есть невероятная фотография, на которой он сидит с телефоном. Когда-нибудь я опубликую ее с его разрешения», — приводит слова бывшего футболиста Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Португалец сыграл в четырех встречах в АПЛ и забил три мяча.

Ранее бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что что поведение Криштиану Роналду негативно скажется на клубе.