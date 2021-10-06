Российский борец Садулаев рассказал, за счет чего победил американца в финале ЧМ

Российский борец Абдулрашид Садулаев высказался о победе в финале чемпионата мира в весовой категории до 97 кг.

Россиянин одержал верх над представителем США Кайлом Снайдером со счетом 6:0.

«Со стороны всегда кажется, что легко, на ковре было не так легко. Я загнал его под свою борьбу. американец хотел меня вымотать, и в конце хотел вырвать победу, как на соревнованиях в Париже, но я не позволил ему это сделать, навязав свою борьбу. Слава богу, что получилось», — приводит слова чемпиона мира «Матч ТВ».

Сборная России на данный момент занимает третье место в медальном зачете чемпионата мира по борьбе. Чемпионат мира по вольной борьбе продлится до 10 октября. Российские спортсмены летели в норвежскую столицу через Амстердам. В аэропорту нидерландского города всю команду сняли с рейса из-за нарушения масочного режима.

Для Садулаева это пятое золото с мировых первенств в карьере. Также борец является двукратным олимпийским чемпионом, недавно он завоевал золото на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что снятые с рейса в Амстердаме российские борцы прибыли в Осло на ЧМ.