Карпин выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал идею о проведении чемпионата мира каждые два года. Этот проект обсуждается ФИФА с 2018 года, а на последнем конгрессе ФИФА идею поддержали 166 ассоциаций.

«Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года. Получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских: они сейчас и так играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать: с чем связано такое количество травм?», — сказал Карпин на брифинге для журналистов после тренировки национальной команды.

ФИФА предлагает сократить количество отборочных матче и увеличить количество игр плей-офф. Руководитель проекта, известный французский тренер Арсен Венгер предлагает не просто уменьшить количество квалификационных игр, а сгруппировать их в мини-турниры, которые будут проходить в течение условного месяца. В конце сезона – либо чемпионат мира (четный год), либо первенство конфедераций (нечетный). Товарищеские матчи и Лига наций при таком раскладе перестают существовать.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил логотип Евро-2024.