Хабиб выложил видео дуэли взглядов с Роналду

Бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал интересное видео, на котором он и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провели шутливую дуэль взглядов. Также Хабиб выложил несколько фотографий как со знаменитым португальцем, так и другими футболистами манкунианцев.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что Хабиб решил узнать количество своих подписчиков в Twitter после сбоя соцсетей.