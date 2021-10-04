Хабиб решил узнать количество своих подписчиков в Twitter после сбоя соцсетей

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов задался вопросом, сколько у него русскоговорящих подписчиков в Twitter на фоне массового сбоя Facebook и Instagram.

До этого боец использовал Twitter в основном для репоста публикаций в Instagram.

Напомним, масштабный сбой произошел в работе сервисов Facebook, в том числе Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что один из зрителей выбежал на сцену после завершения выступления Хабиба Нурмагомедова на мероприятии в Великобритании, прошедшем в рамках серии благотворительных вечеров.