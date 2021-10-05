Агата Муцениеце: похвалы Ильи Авербуха бесценны, я тренируюсь на льду по семь часов

Актриса Агата Муцениеце, которая выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с Александром Энбертом, рассказала «Газете.Ru», как хореограф-постановщик их пары Илья Авербух оценил второй прокат в сезоне.

«Илья сказал, что я большая молодец, что очень виден прогресс. Он видел просто, сколько мы тренировались. Мы с Сашей реально тренировались каждый день по пять-шесть-семь часов. Пока ноги не отнимутся, мы катались и исправляли ошибки. Это заметно, и Илья очень гордится тем, что мы стараемся. Даже если я катаюсь не лучше всех — а я катаюсь не лучше всех, — то все равно очень видно прогресс. И это, мне кажется, самое главное, — когда видно, что человек старается. Я ведь училась кататься с нуля», — сказала Муцениеце.

Ранее актриса Агата Муцениеце объяснила, почему не воспользовалась подарком Алины Загитовой на съемках «Ледникового периода».