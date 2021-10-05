Журова: наверное, Кабаева хочет сказать судьям, что они разрушают судьбы людей

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом, в котором называет итоги Олимпийских игр — 2020 в области художественной гимнастики ошибочными и призывает раскрыть всю информацию о действиях судей.

«Многие уже пытались опротестовать результаты Олимпиады. Наверное, Алина, предвосхищая предстоящий чемпионат мира и Париж-2024, хотела таким образом высказать арбитрам, которые несправедливо судят, то, что они разрушают судьбы людей. Между золотой и серебряной медалью большая разница. Для меня странно, когда кто-либо в подобной ситуации из наших спортсменов может считать, что Дина — не золотая медалистка Игр. Конечно, золотая.

Понятно, что мы в таких тонких нюансах судейства не разбираемся, и Алина, как человек, который прожил все это, все понимает. Кабаева, будучи олимпийской чемпионкой, может писать такие письма в FIG и высказывать свои замечания.

Мне кажется, что с таким мощным напором мы столкнулись впервые. Подобное предвзятое отношение уже случалось с Россией в других видах спорта, но никак не в художественной гимнастике. Это было для всех потрясением. Как бы это все не перетекло на синхронное плавание. Там, скорее всего, засудить нас будет сложнее, уж слишком трудные программы у наших девушек», — заявила Журова «Газете.Ru».

Напомним, российская гимнастка Дина Аверина на Олимпийских играх — 2020 в Токио взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль.