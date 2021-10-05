«Миннесота» одолела «Колорадо» благодаря трем очкам Капризова

«Миннесота Уайлд» в предсезонном матче одолела «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:1.

Счет во втором периоде открыл защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен с передачи российского нападающего Кирилла Капризова и шведа Джоэля Эрикссона. Удвоил преимущество тот же Капризов, которому ассистировали Матс Цуккарелло и Мэттью Дамба. Третью шайбу «Миннесоты» забросил швед Йонас Бродин, ассистировали которому Капризов и Цуккарелло. Нападающий «Колорадо» Алекс Ньюхук размочил счет лишь на 14-й минуте третьего периода.

Сезон НХЛ 2021/2022 стартует 12 октября 2021 года и станет 105-м в истории Национальной хоккейной лиги. Перед сезоном лига расширилась до 32 клубов, включив в себя новую команду «Сиэтл Кракен».

Ранее Кирилл Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.