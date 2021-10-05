Ф. Емельяненко о причинах поражений: жене все рекомендовали аборт

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко, говоря на Youtube-канале «Ушатайка» о причинах поражений в поединках с Антониу Силвой и Дэном Хендерсоном в 2011 году, заявил, что одной из причин неудачных выступлений являлись отклонения по здоровью его бывшей жены.

«Были определенные причины психологического характера, давление было тяжелое. Поражения пришлись на период беременности моей бывшей жены Марины нашей дочкой, Лизочкой. Скажем так – как только пошли медицинские обследования, в каждом кабинете кричали: «Аборт!» Куда бы мы ни заходили, говорили так. У Марины были определенные небольшие отклонения по здоровью», — сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее Федор Емельяненко прокомментировал слова брата Александра, который заявил, что готов провести с ним бой.