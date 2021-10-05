Наставник сборной Украины: мне сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, отвечая на вопрос, почему в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022 не вызвали футболиста «Аталанты» Руслана Малиновского, заявил, что в его стране правду говорить нельзя. Слова Петракова передает Sport.ru.

«Вся страна не может спать — уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – сказал Петраков.

Петраков возглавил сборную Украины не так давно — на этом посту он сменил Андрея Шевченко, контракт с которым истек 30 июля. Под его руководством украинская национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу — 2020, однако в поединке за выход в полуфинал разгромно уступила Англии со счетом 0:4.

Ранее Петраков иронично поблагодарил журналистов, которые его критиковали на протяжении двух недель.