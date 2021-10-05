Тренер сборной Украины: меня две недели обливали грязью, меня ненавидят

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков иронично поблагодарил журналистов, которые его критиковали на протяжении двух недель. Слова специалиста передает «Чемпионат».

«Вместо того чтобы поддержать человека, меня две недели обливали таким дерьмом и грязью… Очень многие. И вы их всех прекрасно знаете. Еще раз хочу сказать — спасибо вам большое. Вы меня только сделали сильнее. За полтора месяца, что нахожусь у руля сборной, мне так приятно – вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей. У меня мотивация такая сейчас сумасшедшая. Меня так ненавидят – класс», — сказал Петраков.

Петраков заявил, что не читает прессу, а также пожелал удачи журналистам и их семьям.

Петраков возглавил сборную Украины не так давно — на этом посту он сменил Андрея Шевченко, контракт с которым истек 30 июля. Под его руководством украинская национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу — 2020, однако в поединке за выход в полуфинал разгромно уступила Англии со счетом 0:4.

Сборная Украины на выезде сыграет с Финляндией 9 октября, а также дома примет Боснию и Герцеговину 12 октября.

Ранее Петраков рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет помочь национальной команде.