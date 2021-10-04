Тренер сборной Нидерландов не вызвал игрока «Спартака» из-за уголовного дела

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что не вызвал в национальную команду хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса по причине уголовного дела, фигурантом которого он является.

«Я не думаю, что буду вызывать в команду футболистов, которые находятся в подобном положении. Когда игрок связан с таким делом, ему намного сложнее сосредоточиться на матче. Когда он в России, он далек от этой ситуации, но в Нидерландах – близок», – приводит слова специалиста AD.

Напомним, конфликт между Промесом и его братом, закончившийся поножовщиной со стороны спортсмена, произошел летом 2020-го. В декабре игрок был арестован, а в его отношении начали расследование. В зимнее трансферное окно форвард покинул Нидерланды и вернулся в «Спартак».

Подопечные ван Гала сыграют на выезде против Латвии (8 октября), а также примут на своем поле Гибралтар (11 октября).

Ранее Квинси Промес высказался о победе красно-белых в матче Лиги Европы против итальянского «Наполи»