Американский боец умер спустя полтора месяца после нокаута в кулачных боях

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Торнтон скончался спустя полтора месяца после поражения от Диллона Клеклера на турнире промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC. Об этом сообщает MMA Fighting.

Клеклер нокаутировал Торнтона за 19 секунд. Американец упал после обмена ударами с соперником.

После боя его госпитализировали. Торнтон был частично парализован. В последнее время он боролся с инфекцией, вызванной травмой спинного мозга.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер итальянского футбольного клуба «Реджина» Даниэль Леоне скончался в возрасте 28 лет от онкологического заболевания.

В 2014 году у футболиста была выявлена опухоль мозга. После он перенес операцию и химиотерапию, которые позволили ему вернуться в спорт спустя год.

Однако в 2017 году случился рецидив. Леоне перенес вторую операцию и после этого уже не выходил на поле. Все эти годы он боролся с болезнью.