Боец из UFC рассказала о правилах ношения одежды в Чечне

Участница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа в интервью Eurosport рассказала о том, как она одевается в Чечне.

По ее словам, весь ее гардероб соответствует правилам приличия.

«В Чечне мне комфортно. Я хожу в обычной одежде. Я не наблюдала, чтобы здесь ходили очень открыто. Какая одежда? Рваные джинсы, платья — все в допустимых рамках.

То, что люди могут надевать в Москве, здесь не могут: слишком короткое, слишком глубокое декольте. Даже если ничего не скажут, взгляды скажут многое», — заявила спортсменка.

Джоджуа известна по выступлениям в Fight Nights. Она становилась чемпионкой промоушена. С сентября 2019-го она выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На счету Джоджуа восемь побед.

Джоджуа уступила Миранде Мэверик осенью 2020 года. Это поражение стало четвертым в карьере грузинки.

Следующий бой девушки должен состояться в августе 2022 года против Кортни Кейси.

Ранее Лиана Джоджуа рассказала о подготовке к поединкам в зале клуба «Ахмат» в Чечне.