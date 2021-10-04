Джикия спас мотылька перед началом игры «Ахмат» — «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия спас мотылька перед началом игры десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

Капитан красно-белых помог насекомому выбраться из травы и отнес его одному из сотрудников, который унес мотылька за пределы поля. После этого игра в Грозном стартовала.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства страны. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 11-й строчке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», а «Ахмат» на выезде встретится с «Химками».

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