Специалист из Германии назвал отличия российского футбола от немецкого

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц считает, что футбол в России и Германии отличается интенсивностью и скоростью. Слова Шварца передают «Известия».

«Два компонента: высокая интенсивность и скорость в матчах. Если говорить о плюсах РПЛ, то в России есть много индивидуально сильных, хорошо технически оснащенных футболистов. В защитной линии у команд собраны хорошо обученные мастера. В любой игре ты можешь столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно искать свои подходы», — сказал Шварц.

В мае 2017 года Шварц возглавил «Майнц». В ноябре 2019 года немецкий специалист и клуб приняли решение досрочно расторгнуть контракт из-за неудачного старта «Майнца» в сезоне.

В октябре 2020 года Шварц был назначен главным тренером московского «Динамо». Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее Шварц негативно отнесся к реформам российского футбола.