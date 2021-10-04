Наставник «Зенита» Семак о матче с «Сочи»: даже в меньшинстве смогли забить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя поражение в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги от «Сочи» (1:2), отметил, что его команда смогла забить в меньшинстве. Слова специалиста передает «Матч ТВ».

«Сложный матч был для нас. Начали не совсем уверенно, позволили сопернику провести две или три опасных контратаки. Впоследствии играли нормально, даже в меньшинстве смогли забить. Решающий для нас переломный момент — когда сами себе организовали гол. После этого приходилось рисковать, старались атаковать, у соперника появлялись свободные зоны, поэтому моменты были и там, и там», — сказал Семак.

Это поражение стало первым для петербургского клуба в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Встреча между «Зенитом» и «Сочи», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 45-й минуте мяч забил нападающий хозяев Артем Дзюба. В середине второго тайма Матео Касьерра восстановил равновесие, а на 71-й минуте Сергей Терехов принес «Сочи» победу.

На 42-й минуте после столкновения с вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым красную карточку получил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Ране Семак не согласился с удалением Сердара Азмуна в матче «Зенит» — «Сочи».