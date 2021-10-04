Стали известны имена хоккеистов, которые выступят за сборную Канады на ОИ-2022

Стали известны имена первых хоккеистов, которые получили вызов в сборную Канады для участия в Олимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Канадскую команду точно представят форварды Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) и Коннор Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), а также защитник Алекс Пьетранджело (Вегас Голден Найтс).

Сборная Канады девять раз выигрывала Олимпийские игры.

В 2018 году хоккеисты НХЛ не принимали участие в Играх. Тогда победителем хоккейного турнира стала российская команда.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что для него большая ответственность возглавлять национальную команду на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.