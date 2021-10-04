Хабиб рассказал о реакции фаната на отказ в совместном фото

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отказал фанату в просьбе сфотографироваться. Слова Хабиба передает Islam Channel.

«Пару неделю назад я шел в маске и капюшоне, подходит парень: «Можно сфотографироваться?». Говорю: «Нет». Он: «Почему?» — «Потому что я не хочу». Мы шли и на ходу говорили. Он опять: «Но я хочу с тобой сфотографироваться». Говорю: «Фотографируйся, но на ходу. Останавливаться не буду. Если остановлюсь, сниму маску, я здесь застряну на час».

Ему такой ответ не понравился. Очень нервный был у нас разговор (смеется). Но и здесь я был готов к бою, если что (смеется). В тот раз я не был готов фотографироваться. Не тот момент. Я хотел побыть один. Честно, в том моменте я не особо сохранил хладнокровие (смеется). Но я далеко не всегда такой уж приятный парень», — сказал Нурмагомедов.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что россиянин Ислам Махачев с почти стопроцентной вероятностью одолеет новозеландца Дэна Хукера в ближайшем поединке.