Комментатор Черданцев рассказал о глобальных реформах в работе арбитров в РПЛ

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев сообщил, что в судьи VAR в Российской премьер-лиге будут получать отдельные сертификаты для работы в качестве видео ассистентов. Слова Черданцева передает «Матч ТВ».

«По моей информации, в РФС, судейской коллегии грядут большие перемены. Чтобы не было этой путаницы с судьями, в ближайшее время арбитров в поле и арбитров на VAR разделят. Это будут две отдельные категории арбитров, которые будут получать специальные сертификаты для того, чтобы работать или в поле или на VAR, потому что как говорят эксперты это требует разных навыков.

А что касается Казарцева, то, думаю, очень велика вероятность, что Василия мы в качестве арбитра увидим на работе в РПЛ очень-очень не скоро», — сказал Черданцев.

Напомним, последний резонансный случай в работе VAR в РПЛ произошел в матче девятого тура между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0). В компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти после проверки VAR, за который отвечал Василий Казарцев.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал на неназначенный пенальти.