Хабиб посетил матч Английской премьер-лиги и болел не за клуб Роналду

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил стадион «Энфилд», на котором проходил матч Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2). Об этом сообщил сам Нурмагомедов в своем Instagram.

«Атмосфера была потрясающая, но игра — еще лучше. Сегодня болел за «Манчестер Сити». Очень люблю футбол», — написал Хабиб.

Ранее Нурмагомедов сообщил о своем посещении стадиона «Олд Траффорд» и о получении футболки «Манчестер Юнайтед».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.