Винер-Усманова оценила шансы сестер Авериных завоевать золото на Олимпиаде-2024

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова высказалась о возможном выступлении Дины и Арины Авериных на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Сегодня все видели, как они готовы и блестяще выступали: не сделали ни одной ошибки и получили очень хорошие оценки. Я думаю, что они поедут на Олимпиаду, если все будет хорошо, и будут выступать там так же, как в Токио, но с золотыми медалями», — цитирует руководительницу организации ТАСС.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые проходили с 23 июля по 8 августа, Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье. Ее сестра Арина стала четвертой.

Ранее Винер-Усманова заявила, что спортсменки могут пропустить чемпионат мира в Японии из-за отсутствия виз.

«Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в министерство иностранных дел», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Руководительница организации отметила, что гимнастки сборной России могут не успеть сделать визы к старту первенства.