Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» в матче десятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Чеченской республики, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 41-й минуте забил Александр Соболев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице первенства страны. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо», а «Ахмат» на выезде встретится с «Химками».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проводит проверку информации об избиении двух болельщиков команды во время матча десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

Ранее в Telegram-канале «Выездные заметки» и «Мутко против» сообщалось, что сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух фанатов красно-белых в подтрибунном помещении стадиона в столице Чеченской республики.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 0:1

Голы: 0:1 — Соболев, 41.