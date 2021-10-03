«Ахмат» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ

Грозненский «Ахмат» и московский «Спартак» определились со стартовыми составами на матч десятого тура чемпионата России.

Стартовый состав «Ахмата»: Гудиев, Уциев, Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Конате.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Соболев.

Встреча между «Ахматом» и «Спартаком» пройдет в Грозном. Главным арбитром назначен Кирилл Левников, помогать ему будут лайнсмены Егор Болховитин и Александр Богданов. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

После девяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 13 очков, занимает девятое место в турнирной таблице первенства страны. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 11-й строчке.

Ранее музыкант Юрий Лоза, говоря о предстоящем матче десятого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком», заявил, что уровень игроков команд равен уровню второго дивизиона.