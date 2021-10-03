Канчельскис о словах Черчесова про подарки за ЧМ-2018: хоть иногда себя слушай, клоунада

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова за слова о том, что он не получил дорогих подарков за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. Слова Канчельскиса передает Sport24.

«А за какие заслуги ему дачи с машинами давать? Они там издеваются, что ли, герои? За восьмое место ему награды и ордена нужны? Олимпийский чемпион — вот это заслуга, а не восьмое место на домашнем чемпионате мира, где всю команду за уши тащили к этому результату. Бронза на Евро-2008 — заслуга. Как можно вообще такую чушь говорить? Просто до жути смешно. Ну ты хоть иногда себя слушай, а то совсем уже смешно звучит.

Канчельскис вспомнил, что тренер Константин Бесков был уволен из национальной команды из-за второго места на чемпионате Европы. По мнению экс-футболиста, нынешнюю сборную «возносят до небес» за выход в 1/4 мундиаля.

Хватит уже издеваться над футболом и обманывать самих себя. Стыдно должно быть. И так дали ЗМС. Некоторые спортсмены всю жизнь пашут и не получают таких званий, а тут за восьмое место дали. Ну и бог с ним — дали и дали. Сиди, радуйся, зачем такие вещи говорить. Еще и хвалится до сих пор. Клоунада», — сказал Канчельскис.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее стало известно, что Черчесов не связывает увольнение из сборной России с инициативой президента страны Владимира Путина.