Тарасов считает тренировки наставника Хабиба с Хасбиком хохмой

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов прокомментировал заявление тренера Хабиба Нурмагомедова Хавьера Мендеса о сотрудничестве с Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Мендес заявил, что начал тренировать Хасбика и призвал американца Генри Сехудо готовиться к бою. Тарасов считает, что это просто шутка, поскольку поединок профессионального бойца против 19-летнего блогера ростом 93 см не представляется реальным.

«Я думаю, что это шутка, сделанная на таком уровне, что некоторые могут в это поверить по-настоящему поверить. Мне кажется, никакого боя не будет, тем более, в серьезных организациях. Фрик-бой — условно, может быть, но все зависит от хорошего предложения. Сейчас ребята не нуждаются в финансах, у них все хорошо. Это вопрос денег: если предложат какую-то сумму, то бой будет. А так, пока это хохма», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Хасбик известен, в частности, противостоянием с блогером из Таджикистана Абдурозиком. Схватку двух «маленьких людей» активно анонсировал на YouTube-канале блогер из Чечни Асхаб Тамаев. Однако, отмечает Тарасов, никто не говорил, что это будет именно поединок по правилам смешанных единоборств. Схватка так и не состоялась — Тарасов полагает, что ее и не могло быть.

«Скорее всего, изначально бой не планировался. Это называли схваткой, поединком — но, например, это могла быть схватка по грэпплингу. Сам бой не предполагался, потому что, насколько я знаю, руководство Чеченской Республики было против — но против именно боя. Это была акция в поддержку этих ребят, но это мог быть поединок в беге или еще в чем-то. Никто же не говорил, что это будет бой, не было такого слова, не говорили, что это ММА или бокс», — считает Тарасов.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил блогеру Хасбулле Магомедову автомобиль.