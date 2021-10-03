Гаджиев: неназначенный пенальти за игру Дивеева рукой – наглость

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что судьи ошиблись, не назначив пенальти за игру рукой защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче против «Краснодара» (0:0). Он констатировал, что человеческий фактор играет ведущую роль, а также припомнил недавнее высказывание президента «Краснодара» Сергея Галицкого, которое, по мнению Гаджиева, соответствует ситуации.

«Надеяться на то, что человеческий фактор не будет играть роли в этих ситуациях? Более защищенные и более сильные клубы всегда будут пользоваться поддержкой. Об этом очень интеллигентно, очень мягко недавно сказал Сергей Николаевич Галицкий. С появлением VAR где-то чуть меньше это стало проявляться, но все равно остается. И Галицкий сказал, что если бы так в отдельных ситуациях поступили с каким-то другим клубом — более популярным, более маститым, — то был бы скандал большой.

А до этой игры выступил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, после чего судейский комитет заявил, что все претензии «Краснодара» отклонены. Это было эмоциональное выступление гендиректора после игры с «Сочи». И понятно, что оно не было связано только с одной игрой. Знаете, это как учитель ведет урок, и вдруг стук в дверь — заходит слесарь, лампочку поменять. Потом опять стук — уборщица. Проходит какое-то время и заходит плотник, отремонтировать парту. Учитель не выдерживает и начинает орать. Выступление Хашига ведь не сложилось только от игры с «Сочи». Оно сложилось после системных, я бы сказал, преднамеренных, ошибок против команды. По совокупности. И вчерашний случай подтверждает правильность высказываний Хашига. Чего бы ни говорили в судейских инстанциях», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

По мнению специалиста, к определенным клубам у судей все равно будет особое отношение, и на это вряд ли можно повлиять. Гаджиев, вместе с тем, отметил, что, оценивая ситуацию с судейством в нашей стране на длительной дистанции, улучшения есть явные. Тем не менее, ситуацию с Игорем Дивеевым тренер назвал судейской наглостью.

«Разделение по отношению к разным клубам было, есть и в ближайшее время сохранится. Наиболее точная оценка происходит, если вы в состоянии проанализировать на большой дистанции. Законы больших чисел здесь уместны. Если взять, например, отрезок в несколько десятилетий, — а мне это легко сделать, я хорошо помню от 70-х годов и до сегодняшнего дня, — то можно сказать, что, безусловно, тенденция к улучшению есть. Но при этом игры освещаются в СМИ, проводятся разборы. Все это, и VAR, способствует тому, что судейство становится все более нейтральным. Но вчерашний случай, мне кажется, даже за эти рамки выходит. Это какая-то наглость», — заключил Гаджиев.

Ранее бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об инциденте во время матча ЦСКА — «Краснодар» (0:0).