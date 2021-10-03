Главный тренер «Барселоны» рассказал о встрече с президентом клуба после серии неудач

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман, говоря о личной встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой, заявил, что без ясности работать невозможно. Слова Кумана передает Diario Sport.

«Никогда не поздно все прояснить, это важно. Со мной в качестве тренера или без меня, но это важно. Без ясности в таких вопросах работать невозможно. Как долго мне будут доверять? Я не знаю. Это сложно, потому что всегда лишь результат имеет значение. Мы сыграем три матча дома, встретимся с «Валенсией» и «Реалом», а также с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Мы должны взять девять очков в трех ближайших играх. До них у нас две недели», — сказал Куман.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своей работы он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков. В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

Ранее Жоан Лапорта заявил, что Роналд Куман продолжит руководить командой.