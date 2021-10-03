Наставник «ПСЖ» ответил на вопрос, когда Рамос дебютирует за клуб

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что не знает, когда травмированный защитник Серхио Рамос сможет дебютировать за клуб. Слова аргентинского специалиста передает L`Equipe.

«Мы следим за его прогрессом изо дня в день. Надеемся, что Серхио вернется как можно скорее, но на данный момент мы не можем сказать, когда. Он опытный игрок. Когда он сможет начать выступать, то быстро адаптируется», — сказал Почеттино.

Рамос перешел в «ПСЖ» в июле этого года, но до сих пор не сыграл за команду из-за травмы.

Защитник выступал за «Реал» 16 лет. Он перешел мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), двукратным обладателем Кубка страны (2010/11, 2013/14), четырехкратным победителем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017).

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» недовольны поведением Серхио Рамоса.