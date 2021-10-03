Хавбек «Крыльев Советов» рассказал, в каком клубе хорошие легионеры

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о лимите на легионеров после победного гола в ворота московского «Динамо» (1:0) в десятом туре Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Здорово, что у нас в команде все молодые. Мы развиваем российский футбол. Пусть лучше русские молодые играют, чем приезжают какие-то непонятные из-за границы. Мы за Россию играем.

Лимит на легионеров? Легионеры бывают разные. Против хороших легионеров ничего не имею, но тут далеко не все такие.

Хорошего уровня легионеры, например, в «Зените». Они помогают биться российским клубам в Лиге чемпионов», – приводит слова 24-летнего хавбека «СЭ».

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Российская премьер-лига. 10 тур.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:1

Голы: 0:1 — Ежов, 23.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал причину поражения от «Крыльев Советов».