Экс-арбитр Хусаинов: из-за таких судей, как Москалев у нас в футболе не все чисто

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу спорного эпизода с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром» на последних минутах встречи (0:0) десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арбитр находился в хорошей позиции. Не мяч попадает в руку, а рука умышленно действует. Даже начинающийся арбитр скажет, что это штрафной удар. В данном случае, момент был в штрафной площади, это означает, что чистый одиннадцатиметровый удар.

Квалифицированный судья, допущенный к профессиональным играм, не отреагировал никак. Судьи VAR вмешались, но этот игровой эпизод не требует вмешательства системы VAR. Как может квалифицированный арбитр от ФИФА не увидеть такого нарушения?» — приводит слова Хусаинова Metaratings.

Также бывший арбитр добавил, что из-за таких судей, можно сделать выводы, что не все чисто в российском футболе.

Напомним, в компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалев не назначил пенальти после проверки VAR, за который отвечал Василий Казарцев.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее тренер «Краснодара» Александр Ермакович заявил, арбитры должны были назначить пенальти в ворота армейского клуба.