Вратарь «Рубина» Дюпин раскритиковал Кварацхелию после матча с «Нижним Новгородом»

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1) в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В раздевалке каждый все прекрасно понимает. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. У нас если есть какая-то острота с фланга в штрафную площадь, то там один-два человека.

Например, Хвича Кварацхелия часто застревал на широте, хотя знает, что необходимо играть уже. Я ему орал весь матч, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Нужно психологически поговорить где-то, не забил ты пенальти, но у тебя есть еще 30 минут, сделай все, чтобы все исправить, а он бросил весла и перестал играть», — приводит слова вратаря пресс-служба казанского клуба.

Напомним, на 49-й минуте матча Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Николай Калинский, уверенно забивший с 11-метровой отметки на 61-й минуте игры.

Команда под руководством Леонида Слуцкого имеет в своем активе 14 очков и располагается на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над московским «Динамо» в РПЛ.