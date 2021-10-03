Калиниченко — о работе судей на ЦСКА — «Краснодар»: не иначе как позором, назвать нельзя

Бывший хавбек московского «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал работу арбитров в матче ЦСКА — «Краснодар» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«То, что сделал Москалев [главный арбитр матча] с «Краснодаром», не иначе как позором, назвать нельзя. Мало того что он должен был сам все рассмотреть, не прибегая к помощи ВАР, так еще и помощнички сидят, кукурузу в поле стерегут», — написал бывший игрок красно-белых в Telegram-канале.

Калиниченко предположил, что с большой долей вероятности, «Краснодару» прилетело за высказывания генерального директора клуба Владимира Хашига после прошлого тура. По мнению экс-футболиста, если его догадка верна, то, значит, судьи ощущают себя некоей кастой неприкасаемых, которые показывают свою солидарность и готовность наказывать за публичные нападки в их сторону.

«Будучи игроком, я всегда рубился с судьями. Предположу что они меня за это терпеть не могли. Но видя то, как они продолжают методично уничтожать любые зачатки уважения к профессии, понимаю, что ничего не изменится ни с внедрением ВАР, ни с внедрением чипов им в одно место», — добавил Калиниченко.

В компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но нарушения правил зафиксировано не было.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал арбитров матча ЦСКА __ «Краснодар» во главе с Владимиром Москалевым.