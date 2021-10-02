Экс-арбитр ФИФА: кажется, только у Казарцева есть мнение, что пенальти не было

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев, комментируя в эфире «Матч Премьер» итоги матча ЦСКА — «Краснодар», заявил, что арбитр VAR Василий Казарцев должен был назначить пенальти в ворота армейцев.

«Мне так кажется, что сейчас только у Василия Казарцева есть свое мнение о том, что в этом моменте нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра, — сказал Николаев. Для Володи Москалева, как главному судье, было сложно увидеть эту руку, так как обзор ему перекрывает нападающий «Краснодара». Но как на повторе можно было не рассмотреть, что это 11-метровый удар?

Дивеев делал движение рукой и снял мяч практически с ноги нападающего «Краснодара», который следующим движением мог забить гол. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. Конечно, это одиннадцатиметровый, — сказал Николаев.

Напомним, в компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но нарушения правил зафиксировано не было.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

Ранее тренер «Краснодара» Александр Ермакович высказал мнение о том, что арбитры должны были назначить пенальти в ворота армейского клуба.