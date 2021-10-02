Игнашевич стал главным тренером «Балтики»

Сергей Игнашевич стал новым главным тренером «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2022/23.

Ранее калининградский клуб возглавлял Евгений Калешин, который был уволен после поражения от «Текстильщика».

После 14 матчей «Балтика» занимает 13 место в турнирной Таблице Футбольной национальной лиги, имея в активе 17 очков.

Игнашевич ранее возглавлял московское «Торпедо», но в марте этого года покинул клуб из-за неудачного старта в чемпионате ФНЛ.

В качестве игрока Игнашевич — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России (2005), Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета.

Был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата рекордные 15 раз.

Ранее сообщалось, что Игнашевич мог войти в тренерский штаб сборной России.