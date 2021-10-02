Тренер «Краснодара» о матче с ЦСКА: я не судейский эксперт, но пенальти был

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович, комментируя итоги матча десятого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:0), высказал мнение о том, что арбитры должны были назначить пенальти в ворота армейского клуба. Слова специалиста передает «Чемпионат».

«Интересная игра, интенсивная. Большое количество ударов по воротам. Не хватало нам точности. Спешили в атаке, можно было получше их готовить. Обе команды хотели выиграть. Но довольствуемся ничьей. Может, и правильно. Два брата в разных командах.

Пенальти? Я, конечно, не судейский эксперт. Но на мой взгляд, это, конечно, пенальти. Он был», — сказал Ермакович.

Напомним, в компенсированное время в штрафной зоне мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву, но нарушения правил зафиксировано не было.

После десяти матчей ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Краснодар также набрал 17 баллов, но находится на четвертом месте, обгоняя армейцев по дополнительным показателям.

В следующем матче армейский клуб сыграет с «Уралом» 17 октября. «Краснодар» в этот же день на своем поле примет «Уфу».

Ранее наставник ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал неназначенный пенальти в ворота своей команды.