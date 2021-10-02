«Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Динамо»

Самарские «Крылья Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги одержали победу над московским «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Роман Ежов.

Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После десяти матчей «Крылья Советов» занимают десятую строчку в таблице РПЛ. В активе самарской команды 13 очков. «Динамо» располагается на втором месте, набрав 19 баллов. Отставание динамовцев от лидера чемпионата «Зенита» — четыре очка.

Следующий матч 16 октября «Динамо» проведет на выезде против «Спартака». 17 октября «Крылья» примут на своей арене «Нижний Новгород».

Российская премьер-лига. 10 тур.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:1

Голы: 0:1 — Ежов, 23.

Ранее казанский «Рубин» на своем поле потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в матче десятого тура Российской премьер-лиги.