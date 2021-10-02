Спортсмены на ОИ-2020 могли массово провалить допинг-тесты

Спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, могли в массовом порядке сдать положительные допинг-тесты. Об этом сообщает портал Deutschlandfunk.

По словам главы Кельнской антидопинговой лаборатории Марио Тевиса, существует вероятность, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) занимается сокрытием подобных случаев.

«Согласно примечанию Американского антидопингового агентства (USADA), запрещенная субстанция хлорфенезин может содержаться в солнцезащитном креме и быть источником 4-СРА, который находят в моче спортсменов», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что российская участница Олимпиады-2020 Олеся Ромасенко наказана за подделку результатов ПЦР-теста.