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Чемпион мира Крашенинников ответил Уткину, назвавшему пляжный футбол «полной ерундой»

Чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников ответил на критику спортивного журналиста Василия Уткина.

Напомним, что после победы российской сборной на домашнем чемпионате мира, Youtube-блогер сравнил пляжный футбол с ковырянием в носу и назвал этот вид спорта «полной ерундой».

«Я смотрел комментарии к этому посту — многие писали, что Уткин сошел с ума: вместо того, чтобы поздравить ребят, такое пишет. Но это его дело, его мнение. лучше бы приехал на наши сборы, увидел бы, какая это большая работа, сколько сил вкладывается.

Я думаю, он бы поменял мнение к этому вопросу. Играя в песке, тратишь огромные силы. Это не в кафе весь день сидеть, а потом пойти и выиграть. Это огромный труд», — приводит слова игрока «РБК-Спорт».

Ранее капитан женской сборной России по пляжному футболу Анастасия Горшкова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как относится к санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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