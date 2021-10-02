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Менеджер Емельяненко дал прогноз на бой против Дацика

Азамат Бостанов, менеджер бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, дал прогноз на бой своего клиента против Вячеслава Дацика.

По его словам, если бы поединок проходил в ближайшее время, то с наибольшей долей вероятности победу в нем одержал бы оппонент Александра.

«Я не согласен, что бой с Дациком — это кошмар для Емельяненко, но если говорить о фаворите и андердоге на данный момент, то на сегодняшний день, Слава Дацик победил бы.

Но возвращаясь к моему видео, которое показывает, в каком состоянии был Александр два с половиной месяца назад, я думаю, что после Нового года, когда Саша будет в нормальных кондициях, этот бой будет интересен обеим сторонам», — заявил Бостанов в интервью Александру Лютикову.

В сентябре Емельяненко провел бой с блогером Артемом Тарасовым.

Емельяненко получил за бой 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн. Для Емельяненко этот поединок стал первым с июля 2020-го. Тогда Александр проиграл Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя с рэпером Джиганом.

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