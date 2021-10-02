Тренер «Шерифа» Вернидуб отказался возвращать дуб

Украинский главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о происхождении своей фамилии.

По его словам, его фамилия была использована одним из персонажей украинской сказки «Катигорошек».

«Вернуть дуб? Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука! Этот род будет всю жизнь. У меня казацкий род, я горжусь этим», — заявил Вернидуб в интервью «СЭ».

Напомним, в матче второго тура группового этапа «Шериф» обыграл мадридский «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

Ранее сообщалось, что Юрий Вернидуб зарабатывает менее €20 тыс. в месяц.